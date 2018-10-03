Супрун объяснила, почему она не знает русского языка
Об этом и.о. обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
"Русский язык имеет такие мощные позиции в Украине не потому, что он интуитивно понятен украинцам. А потому, что когда-то украинцы были оккупированы режимом, который выбрал себе русский официальным. Это фундаментальный момент, который нужно понимать, чтобы не называть запрос на восстановление исторической справедливости очередным "мовосрачем", - пишет Супрун.
По ее словам, вопрос украинского языка является вопросом борьбы с очень распространенным в Украине комплексом неполноценности.
"Если бы Украина была оккупирована большевиками - мы бы сейчас не понимали русского так же, как поляки или немцы. Впрочем произошло иначе и природа двуязычия Украины - это кровавая история завоевания, репрессий, геноцидов, ассимиляции и дискриминации", - добавила Супрун.
Супрун заявила, что очень надеется на то, что народные депутаты проголосуют в первом чтении законопроект №5670-д и обеспечат его дальнейшее принятие, дорабатывая при необходимости отдельные составляющие.
"Это очень поможет в культурной войне с Россией, которая длится веками, и даст возможность восстановить историческую справедливость", - резюмировала глава Минздрава.
- Напомним, что законопроект “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” поддержали Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство молодежи и спорта, Госкомтелерадио, ученый совет Львовского национального университета им. Ивана Франко, ученый совет Национального университета "Киево-Могилянская академия", ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, широкий круг общественных организаций, деятелей культуры и экспертов.
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