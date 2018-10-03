Супрун объяснила, почему она не знает русского языка

3 октября, 2018, 19:46

Вопрос украинского языка является вопросом борьбы с очень распространенным в Украине комплексом неполноценности, считает Супрун

Об этом и.о. обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Русский язык имеет такие мощные позиции в Украине не потому, что он интуитивно понятен украинцам. А потому, что когда-то украинцы были оккупированы режимом, который выбрал себе русский официальным. Это фундаментальный момент, который нужно понимать, чтобы не называть запрос на восстановление исторической справедливости очередным "мовосрачем", - пишет Супрун.

По ее словам, вопрос украинского языка является вопросом борьбы с очень распространенным в Украине комплексом неполноценности.

"Если бы Украина была оккупирована большевиками - мы бы сейчас не понимали русского так же, как поляки или немцы. Впрочем произошло иначе и природа двуязычия Украины - это кровавая история завоевания, репрессий, геноцидов, ассимиляции и дискриминации", - добавила Супрун.

Супрун заявила, что очень надеется на то, что народные депутаты проголосуют в первом чтении законопроект №5670-д и обеспечат его дальнейшее принятие, дорабатывая при необходимости отдельные составляющие.

"Это очень поможет в культурной войне с Россией, которая длится веками, и даст возможность восстановить историческую справедливость", - резюмировала глава Минздрава.