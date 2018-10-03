Суд в Киеве разрешил заочно арестовать Гужву

3 октября, 2018, 19:19

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения в отношении главного редактора "Страна.uа" Игоря Гужвы с залога на содержание под стражей

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, 3 октября Шевченковский райсуд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Гужвы. Сообщается, что дело рассматривалось в отсутствие самого Гужвы.

По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении. Поскольку ч.6 ст.193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого, только в случае, если прокурором будет доказано, что подозреваемый объявлен в международный розыск.