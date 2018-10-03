Суд в Киеве разрешил заочно арестовать Гужву
3 октября, 2018, 19:19
Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения в отношении главного редактора "Страна.uа" Игоря Гужвы с залога на содержание под стражей
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как отмечается, 3 октября Шевченковский райсуд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Гужвы. Сообщается, что дело рассматривалось в отсутствие самого Гужвы.
По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении. Поскольку ч.6 ст.193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого, только в случае, если прокурором будет доказано, что подозреваемый объявлен в международный розыск.
- Напомним, 22 июня 2017 года в Киеве задержали главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву по подозрению в получении взятки в $10 тыс.
- 27 июня Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривен.
- 31 января 2018 года стало известно, что Гужва попросил политического убежища в Австрии.
- 1 октября Гужва заявил, что получил убежище в Австрии.
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