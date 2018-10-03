Стартап показал очки, которые блокируют рекламу "в жизни", а не в интернете

3 октября, 2018, 18:01

Стартап IRL Labs разрабатывает очки, которые "блокируют" экраны и цифровые рекламные щиты прямо на ходу

Разработчики собирают деньги на проект на платформе Kickstarter.

С помощью специальных линз экраны в пределах зрения будто отключаются, превращаясь для владельца очков в черные прямоугольники.

Очки должны помочь пользователям не смотреть постоянно на экраны в течение дня. В очках фильтры горизонтальной поляризации блокируют свет LCD и LED-дисплеев. В дальнейшем разработка будет справляться с экранами смартфонов и OLED-билбордами, но пока очки от них не защищают.

Создатели за год испытали около пяти прототипов. Краудфандинговая кампания стартовала 1 октября. За несколько дней проект очков получил 20 тысяч долларов из необходимых 25 тысяч .

"В 1988 году рекламные щиты и билборды стали основными источниками манипуляций и ментального загрязнения. Через 30 лет то же самое делают экраны: они говорят нам повиноваться, соответствовать чьим-то стандартам и потреблять. Это был лишь вопрос времени, кто начнет блокировать дисплеи", - говорит Иван Кэш, разработчик очков.