Стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон
3 октября, 2018, 12:11
Кабинет министров принял решение о начале отопительного сезона в Украине с 15 октября
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - подчеркнул он.
Это решение впоследствии было поддержано и другими министрами. Глава правительства отметил, что нужно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.
"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подытожил Гройсман.
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