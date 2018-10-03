Стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон

3 октября, 2018, 12:11

Кабинет министров принял решение о начале отопительного сезона в Украине с 15 октября

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - подчеркнул он.

Это решение впоследствии было поддержано и другими министрами. Глава правительства отметил, что нужно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подытожил Гройсман.