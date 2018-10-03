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Стало известно, когда в России начнут строить "Северный поток-2"

Прокладывание российского газопровода "Северный поток-2" в российских водах начнется ориентировочно в конце ноября

Об этом сообщил технический директор проектной компании Сергей Сердюков, передает Интерфакс.

"Судно Solitaire уже идет в Россию. Сейчас оно в финских водах. Ближе к декабрю начнем", - сказал он.

Сейчас строительство морской магистрали ведется на двух участках - в Германии и Финляндии. Сердюков не уточнил, какой километраж выполнен пока, заверив, что строительство завершится в 2019 году.

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  • Напомним, что судно Solitaire начало работы по прокладыванию Северного потока-2 в Финском заливе в начале сентября.
  • Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.
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