Стало известно, когда в России начнут строить "Северный поток-2"

3 октября, 2018, 16:40

Прокладывание российского газопровода "Северный поток-2" в российских водах начнется ориентировочно в конце ноября

Об этом сообщил технический директор проектной компании Сергей Сердюков, передает Интерфакс.

"Судно Solitaire уже идет в Россию. Сейчас оно в финских водах. Ближе к декабрю начнем", - сказал он.

Сейчас строительство морской магистрали ведется на двух участках - в Германии и Финляндии. Сердюков не уточнил, какой километраж выполнен пока, заверив, что строительство завершится в 2019 году.

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