США разрывают соглашение о дружбе с Ираном

3 октября, 2018, 23:31

Вашингтон объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами более 60 лет, обвинив Тегеран в злоупотреблении положениями этого документа

С соответствующим заявлением выступил во время брифинга в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты прекращают Договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Если откровенно, то это решение просроченное на 39 лет", - заявил глава американской дипломатии.

Он напомнил, что в июле Иран пожаловался в Международный суд ООН, что Соединенные Штаты своими санкциями нарушают Договор о дружбе.

"Иран стремится опротестовать решение Соединенных Штатов о прекращении участия в Иранском ядерном соглашении и восстановлении санкций, которые были остановлены этим договором. Иран пытается вмешаться в суверенное право США принимать законные решения на защиту нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет Международным судом в политических и пропагандистских целях", - подчеркнул глава Госдепартамента.