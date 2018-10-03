США разрывают соглашение о дружбе с Ираном
С соответствующим заявлением выступил во время брифинга в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ.
"Соединенные Штаты прекращают Договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Если откровенно, то это решение просроченное на 39 лет", - заявил глава американской дипломатии.
Он напомнил, что в июле Иран пожаловался в Международный суд ООН, что Соединенные Штаты своими санкциями нарушают Договор о дружбе.
"Иран стремится опротестовать решение Соединенных Штатов о прекращении участия в Иранском ядерном соглашении и восстановлении санкций, которые были остановлены этим договором. Иран пытается вмешаться в суверенное право США принимать законные решения на защиту нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет Международным судом в политических и пропагандистских целях", - подчеркнул глава Госдепартамента.
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