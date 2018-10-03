США пригрозили уничтожить российские ракеты, которые Москва хранит в нарушение договора

3 октября, 2018, 12:32

Россия должна прекратить разработку ракеты, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, в противном случае США попытаются уничтожить ее до того, как она начнет функционировать

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Контрмеры (со стороны США) будут заключаться в том, чтобы устранить ракету, которая разрабатывается Россией в нарушение договоренности. Мы со своей стороны стараемся не делать ничего, что может нарушить договор, который позволяет проводить исследования, но не развивать ракетные программы, и мы тщательно придерживаемся требований договора, пока Россия нарушает его", - сказала Гатчисон.

Речь идет о новых российских ракетах наземного базирования большого радиуса действия 9M729, которые, по мнению США, нарушают запрет на крылатые и баллистические наземные ракеты средней дальности.

Позже в Twitter Гатчисон объяснила, что она не имела в виду нанесение превентивного удара по России с целью уничтожения ракет.

Ее позиция заключается в том, что Москва должна вернуться к соблюдению Договора РСМД, в противном случае страны НАТО будут вынуждены принять дополнительные действия для обеспечения своей безопасности.

"Нынешние нарушения договора российской стороной неприемлемы", - отметила она.