США пригрозили уничтожить российские ракеты, которые Москва хранит в нарушение договора
Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
"Контрмеры (со стороны США) будут заключаться в том, чтобы устранить ракету, которая разрабатывается Россией в нарушение договоренности. Мы со своей стороны стараемся не делать ничего, что может нарушить договор, который позволяет проводить исследования, но не развивать ракетные программы, и мы тщательно придерживаемся требований договора, пока Россия нарушает его", - сказала Гатчисон.
Речь идет о новых российских ракетах наземного базирования большого радиуса действия 9M729, которые, по мнению США, нарушают запрет на крылатые и баллистические наземные ракеты средней дальности.
Позже в Twitter Гатчисон объяснила, что она не имела в виду нанесение превентивного удара по России с целью уничтожения ракет.
Ее позиция заключается в том, что Москва должна вернуться к соблюдению Договора РСМД, в противном случае страны НАТО будут вынуждены принять дополнительные действия для обеспечения своей безопасности.
"Нынешние нарушения договора российской стороной неприемлемы", - отметила она.
- Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что Россия не придерживается обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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