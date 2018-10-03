Солист "Бумбокса" привезет белорусский театр со спектаклем про Олега Сенцова

3 октября, 2018, 10:50

Белорусский Свободный Театр Burning Doors покажет спектакль о трех людях искусства, оказавшихся в тюрьме, в ноябре в Киеве

В спектакле речь пойдет о кинорежиссере Олеге Сенцове, активистке Марие Алехиной, художнике Петре Павленском.

Инициатор показа Burning Doors в Киеве – Андрей Хлывнюк, который с 2015 года сотрудничает с Белорусским Свободным Театром. В спектакле звучит музыка группы "Бумбокс".

"Спектакль о свободе и здравом смысле, который всколыхнул мир! Актеры и режиссер без преувеличений выкладываются всецело и полностью", - рассказал певец.

Главная цель спектакля - привлечь внимание мирового сообщества к невозможности политических преследований в XXI веке.

Белорусский Свободный Театр начал мировые гастроли спектакля Burning Doors осенью 2016. Именно с того времени по всему миру вместе с показом спектакля была развернута общественная кампания за освобождение политзаключенных, в частности Олега Сенцова.

"Через весь спектакль прошел огромный поток физического театра, когда актеры вкладывали пласты своими телами и пролетали в воздухе. Был юмор, но в основном это было болезненно - особенно фрагмент Кирилла Константинова, который заплакал и помочился на сцене, чтобы спрятать и задавить эмоции своего прошлого", - написали в The Guardian.

"Они отражают наименее привлекательные аспекты жизни по ту сторону бывшего "железного занавеса" с мрачной печалью, пытаясь показать Западу, что на самом деле происходит, и с очевидным желанием добиться изменений", - прокомментировали спектакль в British Theatre Guide.

Проект реализован при поддержке Украинского Культурного Фонда. Прибыль от продажи билетов будет передана семьям политзаключенных.

Спектакль покажут в Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко в Киеве 6 и 7 ноября. Начало в 20:00. Билеты можно купить на parter.ua