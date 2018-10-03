СМИ распространяют фейки, чтобы сорвать голосование за законопроект о языке, - Княжицкий
Об этом в среду, 3 октября, во время брифинга в кулуарах парламента заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что на фоне предстоящего рассмотрения в парламенте законопроектов о языке осуществляется много провокаций, инициированных российской стороной.
В частности, вчера издание "Интерфакс-Украина" в коммерческой рубрике сайта в виде пресс-релиза якобы напечатало обращение в поддержку одного из таких законопроектов.
"Мы с коллегами глубоко возмущены, что для срыва принятия закона о украинском языке используются фамилии уважаемых, уже, к сожалению, умерших уважаемых украинских философов - Ивана Драча, Мирослава Поповича", - подчеркнул Княжицкий.
Он также рассказал, что философ, общественный деятель, многолетний руководитель фонда "Видродження" Евгений Быстрицкий был удивлен, что увидел свою фамилию среди подписантов этого обращения.
Княжицкий призвал депутатов поддержать в первом чтении законопроект № 5670-д и заверил, что в дальнейшем в него можно будет вносить правки, которые будут учтены перед окончательным принятием законопроекта. Нардеп отметил, что и сам ко второму чтению будет предлагать поправки для еще большей защиты украинского языка.
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Отметим, 4 октября парламент должен рассмотреть четыре законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в первом чтении.
Проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 5670-д от июня 2017 - самый полный и наиболее поддержанный. Сейчас законопроект содержит 60 статей, вносит изменения в более чем 50 законодательных актов и охватывает более 30 различных сфер общественной жизни. Под проектом закона уже подписались 76 нардепов-представителей разных политических сил и поддержали 70 общественных объединений.
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