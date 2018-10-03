СБУ разоблачила злоумышленников, которые подделывали пропуски в зону АТО

3 октября, 2018, 14:15

Хакеры имели возможность добавлять людей в базу и торговать разрешениями на пересечение линии разграничения

Двое лиц имели доступ к ключам, логинам и паролям к реестрам разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО. Около года поддельные разрешения хакеры продавали через сеть интернет. Как сообщила в комментарии Еспресо спикер СБУ Елена Гитлянская, таким образом внесли в базу около двух десятков человек.

Об этом говорится в приговоре Краматорского городского суда Донецкой области.

Злоумышленник и неустановленное лицо в августе 2015 года незаконно получили программное обеспечение, которое предоставляет доступ к Электронному реестру разрешений для перемещенных лиц в районе проведения АТО (https://urp.ssu.gov.ua).

В руках хакеров с 2015 года оказались идентификаты, ключи, логины и пароли, которые предоставляют возможность работать с Реестром, вносить соответствующие изменения, дополнения и тому подобное.

Впоследствии злоумышленники организовали схему пересечения линии разграничения с оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, на которой зарабатывали деньги. Преступники разместили объявления о своих услугах в интернете. Заинтересованные лица обращались по номерам с сайта, присылали копии документов и перечисляли деньги на указанный банковский счет. Эта услуга стоила от 200 до 500 гривень, говорится в тексте приговора.

В результате схемы в период с 01.01.2017 года по 20.01.2018 год преступным путем удалось заработать свыше 420 тыс. грн.

Один из злоумышленников даже успел приобрести за эти средства однокомнатную квартиру.

Задержанный признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Суд постановил назначить наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы. Без конфискации имущества.

Также суд установил испытательный срок в 1 год, то есть если в течение года человек не совершит никаких преступлений, то он будет освобожден от наказания, но с запретом выезжать за пределы Украины без разрешения.