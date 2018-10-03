Руководитель Васильковского отделения партии "Сила людей" и его брат заявили о поджоге их авто

3 октября, 2018, 15:07

Глава Васильковского городского отделения партии "Сила людей" Владлен Сергиенко говорит, что этой ночью в его дворе сожгли автомобили

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Около 5:00 утра во дворе моего дома неизвестные подожгли машины моего брата и отца. Были взрывы ...", - подчеркнул Сергиенко.

Между тем Сергей Бирюков уточнил, что брат Сергиенко - Юрий - боец АТО четвертой волны. Инцидент произошел в Киевской области.

"Причина нападения - в многочисленных разоблачительных публикациях Владлена и его антикоррупционных расследованиях", - отметил Бирюков.