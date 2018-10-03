Руководитель Васильковского отделения партии "Сила людей" и его брат заявили о поджоге их авто
3 октября, 2018, 15:07
Глава Васильковского городского отделения партии "Сила людей" Владлен Сергиенко говорит, что этой ночью в его дворе сожгли автомобили
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Около 5:00 утра во дворе моего дома неизвестные подожгли машины моего брата и отца. Были взрывы ...", - подчеркнул Сергиенко.
Между тем Сергей Бирюков уточнил, что брат Сергиенко - Юрий - боец АТО четвертой волны. Инцидент произошел в Киевской области.
"Причина нападения - в многочисленных разоблачительных публикациях Владлена и его антикоррупционных расследованиях", - отметил Бирюков.
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