Российские боевики усилили обстрелы на Мариупольском направлении, - штаб ООС

3 октября, 2018, 18:31

В среду, 3 октября, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом два обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил произошли на Мариупольском направлении. Здесь под огневое влияние врага попали опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По позициям возле Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из минометов калибра 82 мм.