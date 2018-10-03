Российские боевики усилили обстрелы на Мариупольском направлении, - штаб ООС
3 октября, 2018, 18:31
В среду, 3 октября, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
При этом два обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил произошли на Мариупольском направлении. Здесь под огневое влияние врага попали опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По позициям возле Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из минометов калибра 82 мм.
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