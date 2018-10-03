 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские боевики усилили обстрелы на Мариупольском направлении, - штаб ООС

В среду, 3 октября, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом два обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил произошли на Мариупольском направлении. Здесь под огневое влияние врага попали опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По позициям возле Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из минометов калибра 82 мм.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2018 среда

больше новостей

3 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать