Российского ГРУшника Чепигу якобы нашли в Турции
3 октября, 2018, 22:23
Турецкие СМИ пишут, что подозреваемый в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля полковник ГРУ Чепига-Боширов якобы похож на убийцу чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева
Об этом заявило турецкое информагентство Haber Turk.
Отмечается, что этот инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году. Чепига якобы принимал участие в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.
Комментируя заметные несоответствия в чертах лица киллера на предоставленных фото, издание "Каспаров.ру" предполагает, что причиной является пластическая операция Чепиги. Однако, тогда надо предположить, что Чепига потом сделал еще одну пластическую операцию и вернул себе прежний вид.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
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