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Российского ГРУшника Чепигу якобы нашли в Турции

Турецкие СМИ пишут, что подозреваемый в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля полковник ГРУ Чепига-Боширов якобы похож на убийцу чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева

Об этом заявило турецкое информагентство Haber Turk.

Отмечается, что этот инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году. Чепига якобы принимал участие в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

Комментируя заметные несоответствия в чертах лица киллера на предоставленных фото, издание "Каспаров.ру" предполагает, что причиной является пластическая операция Чепиги. Однако, тогда надо предположить, что Чепига потом сделал еще одну пластическую операцию и вернул себе прежний вид.

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