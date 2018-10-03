Российского ГРУшника Чепигу якобы нашли в Турции

3 октября, 2018, 22:23

Турецкие СМИ пишут, что подозреваемый в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля полковник ГРУ Чепига-Боширов якобы похож на убийцу чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева

Об этом заявило турецкое информагентство Haber Turk.

Отмечается, что этот инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году. Чепига якобы принимал участие в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

Комментируя заметные несоответствия в чертах лица киллера на предоставленных фото, издание "Каспаров.ру" предполагает, что причиной является пластическая операция Чепиги. Однако, тогда надо предположить, что Чепига потом сделал еще одну пластическую операцию и вернул себе прежний вид.