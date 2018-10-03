Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным

3 октября, 2018, 12:23

Российское правительство передало в пользование Минобороны РФ часть акватории в Таганрогском заливе Азовского моря

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ на российском портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в отдельное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, что имеет границы в соответствии с приложением №1 для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.

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В соответствии с приложением, акватория площадью 21,626 кв. км находится в пределах следующих координат: 46°42'53"северной широты и 38°08'45" восточной долготы; 46°42'53"северной широты и 38°13'30" восточной долготы; 46°44'55" северной широты и 38°12'00" восточной долготы; 46°44'40" северной широты и 38°07'25" восточной долготы.