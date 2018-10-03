Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным
Об этом говорится в распоряжении правительства РФ на российском портале правовой информации.
"Предоставить Минобороны России на 20 лет в отдельное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, что имеет границы в соответствии с приложением №1 для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.
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В соответствии с приложением, акватория площадью 21,626 кв. км находится в пределах следующих координат: 46°42'53"северной широты и 38°08'45" восточной долготы; 46°42'53"северной широты и 38°13'30" восточной долготы; 46°44'55" северной широты и 38°12'00" восточной долготы; 46°44'40" северной широты и 38°07'25" восточной долготы.
- Напомним, спикер ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские суда в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для восстановления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. У США есть десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ провели в Азовском море провокацию против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
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