РФ пригрозила наложить в ООН вето на смену названия Македонии

3 октября, 2018, 15:08

Россия угрожает применить свое право вето в Совете безопасности ООН, чтобы запретить Македонии изменить название по соглашению с Грецией

Об этом пишет EUobserver.

"Македонские избиратели решили бойкотировать решение", и Россия "как постоянный член Совета безопасности ООН внимательно следит за событиями", - заявил МИД РФ.

На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны на Республика Северная Македония. Однако, явка на референдуме была очень низкая - около 37%. Для признания референдума действительным в нем должны были проголосовать более 50% избирателей.

Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.

На голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по интеграции Македонии в НАТО и ЕС.

Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.