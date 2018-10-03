РФ пригрозила наложить в ООН вето на смену названия Македонии
Об этом пишет EUobserver.
"Македонские избиратели решили бойкотировать решение", и Россия "как постоянный член Совета безопасности ООН внимательно следит за событиями", - заявил МИД РФ.
На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны на Республика Северная Македония. Однако, явка на референдуме была очень низкая - около 37%. Для признания референдума действительным в нем должны были проголосовать более 50% избирателей.
Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.
На голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"
В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по интеграции Македонии в НАТО и ЕС.
Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.
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