Сын Януковича финансировал в Киеве провокации для картинки "протестов" в СМИ, - СБУ

3 октября, 2018, 10:54

Спецслужбы РФ и бывшие украинские политики-беглецы финансируют провокационные акции в Киеве, чтобы продемонстрировать в российских и мировых СМИ картинку "протестов" в Украине

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Еспресо.TV.

"14 сентября СБУ предупредила провокационную акцию в Киеве возле посольства РФ, инициированную одним из лидеров "Комитета спасения Украины" Юрием Котом, который длительное время скрывается на территории РФ от уголовного преследования. По его замыслу, с использованием лозунгов защиты русскоязычного населения было необходимо инспирировать столкновения протестующих с представителями Нацполиции. Потом эта картинка должна быть распространена в международных СМИ", - рассказал Кононенко.

Акцию была раскрыта, в результате проведения 11 обысков были получены доказательства причастности к подготовке упомянутой провокации функционеров нового российского проекта, не зарегистрированного и не легализованного в Украине, - так называемой "Партии русских украинцев" или "ПАРУС".

Также эта организация оказалась вовлечена в проведение 24 августа текущего года в Киеве на Майдане Независимости по указанию российской стороны акции под лозунгом "День зависимости", целью которой было отрицание европейского курса государства. Фото и видеоотчеты были отправлены в РФ и распространены в российских СМИ. Они должны были показать широкие протесты на территории Украины. Кононенко также продемонстрировал созданное россиянами удостоверение нового объединения, которого еще нет в Украине.

"Изъята переписка, которая подтверждает непосредственную координацию и финансирование указанных акций лидером "ПАРУС" Юрием Котом с территории РФ. Во исполнение указаний российских кураторов непосредственным организатором провокаций была изготовлена соответствующая агитационная продукция в одной из частных типографий Киева, о чем отчитались Коту. При этом злоумышленники легализовали акцию в органах власти путем предоставления заявки от подставного лица, у которого ранее был похищен паспорт гражданина Украины", - сказал Кононенко.

15-16 сентября СБУ и Нацполиция заблокировали намерения экс-лидера "молодых регионов" Сергея Хижняка, который также скрывается в РФ. Он должен был по указанию и при финансировании Александра Януковича организовать провокационную акцию возле Администрации президента Украины. Стоимость провокации оценена россиянами в $3 тыс. Аванс в размере 30 тыс. грн Хижняк перечислил на карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение.

Организаторы и участники акции были задержаны, допрошены, задокументирован ее заказной характер, изъята соответствующая документация. Задержанный организатор рассказал, что участников акции набрали из алкоголиков и бездомных, а проводить ее должны были возле любого здания, визуально похожего на Администрацию президента.