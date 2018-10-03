Регламентный комитет вызовет Барну на заседание за нецензурную лексику
Об этом сообщает “Укринформ”.
Сюмар во время заседания комитета в среду принесла извинения за действия Барны и призвала Регламентный комитет дать оценку его действиям.
"Я от себя и, наверное, от имени комитета, хочу извиниться перед всеми журналистами за таких наших коллег. Мне откровенно за них стыдно, что люди попали в высший законодательный орган страны, но не научились говорить без нецензурных лексики", - заявила Сюмар.
Она отметила, что вопрос журналиста к Барне были "вполне подходящие" и обратилась в Регламентный комитет с просьбой дать оценку действиям Барны.
В то же время на заседании Регламентного комитета ВР было анонсировано, что вызывают Барну на свое заседание в понедельник, 8 октября.
- Напомним, что народный депутат Олег Барна нецензурно высказался в адрес журналиста Игоря Колтунова после вопроса о "кнопкодавстве" во время голосования в парламенте.
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