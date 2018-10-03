Регламентный комитет Рады поддержал представление ГПУ относительно нардепа Дунаева

3 октября, 2018, 17:18

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление ГПУ о привлечении к ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева

Решение принято на заседании комитета в среду, 3 октября, передает Еспресо.TV.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, представление ГПУ является обоснованным и законным.

"Комитет пришел к выводу, что представление является законным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Отдельные замечания относительно обоснованности доводов указано в заключении. Проголосовано единогласно. Один член комитета не голосовал", - сказал Пинзеник.

На заседании присутствовали Дунаев и генпрокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий.

Дунаев обвинения в свой адрес назвал политическими. Комитет направил представление на рассмотрение Верховной Рады.