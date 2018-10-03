Регламентный комитет Рады поддержал представление ГПУ относительно нардепа Дунаева
Решение принято на заседании комитета в среду, 3 октября, передает Еспресо.TV.
Как заявил глава парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, представление ГПУ является обоснованным и законным.
"Комитет пришел к выводу, что представление является законным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Отдельные замечания относительно обоснованности доводов указано в заключении. Проголосовано единогласно. Один член комитета не голосовал", - сказал Пинзеник.
На заседании присутствовали Дунаев и генпрокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий.
Дунаев обвинения в свой адрес назвал политическими. Комитет направил представление на рассмотрение Верховной Рады.
- 19 сентября парламентскому комитету по вопросам регламента передали представление генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.
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