 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Регламентный комитет Рады поддержал представление ГПУ относительно нардепа Дунаева

Сергей Дунаев
Сергей Дунаев
фото: opposition.org.ua
Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление ГПУ о привлечении к ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева

Решение принято на заседании комитета в среду, 3 октября, передает Еспресо.TV.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, представление ГПУ является обоснованным и законным.

"Комитет пришел к выводу, что представление является законным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Отдельные замечания относительно обоснованности доводов указано в заключении. Проголосовано единогласно. Один член комитета не голосовал", - сказал Пинзеник.

На заседании присутствовали Дунаев и генпрокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий.

Дунаев обвинения в свой адрес назвал политическими. Комитет направил представление на рассмотрение Верховной Рады.

  • 19 сентября парламентскому комитету по вопросам регламента передали представление генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2018 среда

больше новостей

3 октября, 2018 среда

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать