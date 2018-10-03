"УЗ" уволит проводницу, которая вытолкала пассажира с е-билетом

3 октября, 2018, 13:50

“Укрзализныця” обещает уволить начальника и проводницу поезда Ковель-Москва, которые не пустили в поезд пассажиров с электронными билетами

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Проводница и начальник поезда Ковель-Москва, которые на ходу вытолкнули из поезда пассажира с электронным билетом, будут уволены", - заявил заместитель директора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении ПАО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

По его словам, поезд Ковель-Москва прибыл в депо 2 октября вечером. На месте сразу была проведена соответствующая проверка данного инцидента.

"Действиям всех причастных к инциденту лиц будет дана соответствующая оценка и будут сделаны радикальные выводы. Я вам скажу однозначно, что эти люди у нас работать больше не будут", - отметил Красноштан.

Также он отметил, что в "Укрзализныце" просят извинения у пассажиров за ситуацию, которая произошла.

В предприятии напомнили, что 30 сентября проводница и начальник поезда Ковель-Москва не пустили в поезд пассажиров с электронными билетами. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области.

Сообщается, что кассир на вокзале не смогла распечатать нескольким пассажирам билеты, заказанные через интернет. В результате проводница и начальник поезда отказались пускать их в поезд и вытолкнули одного из пассажиров на ходу поезда.