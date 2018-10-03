"Шахтер" отобрал очки у "Лиона": как выглядит турнирная таблица

3 октября, 2018, 09:19

"Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" и занимает третье место в турнирной таблице группы F

"Шахтер" в гостях выиграл у французского "Лиона" со счетом 2:0, но не удержал победу и сыграл вничью 2:2.

В другом матче 2-го тура английский "Манчестер Сити" одолел на выезде немецкий "Гоффенгайм" - 2:1.

"Лион" набрал 4 очка, у "Ман Сити" стало 3 пункта, у "Шахтера" - 2, а в "Гоффенгайма" остался 1 балл.

"Шахтер" в стартовом матче ЛЧ сыграл на своем поле вничью 2:2 с немецким "Гоффенгаймом", а "Лион" неожиданно победил в гостях английский "Манчестер Сити" - 2:1.

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