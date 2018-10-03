"Регионалы" платили Манафорту через оффшор, зарегистрированный на украденный паспорт украинского парикмахера

3 октября, 2018, 10:00

Киевский парикмахер Евгений Касеев, на имя которого зарегистрирована компания Neocom Systems Limited, перечислявшая деньги политтехнологу "Партии регионов" Полу Манафорту, утверждает, что в 2006 году у него украли паспорт в Донецке

Об этом сообщает ВВС Украина.

"В 2006 году ограбили мою квартиру в Донецке, где я жил. Вынесли технику и документы. И на тот похищенный паспорт периодически всплывают разные фирмы. В 2008 году меня вызвали в налоговую инспекцию за неуплату налогов. И там была на тот момент астрономическая сумма - 300 млн грн. И тогда меня по полной допрашивали, взяли образец почерка, подписи. Вызывали в СБУ. Уже в 2010 году я переехал в Киев и в 2011 году меня вызвали в налоговую по поводу деятельности фирмы April Limited. Она до сих пор существует, хотя я писал по поводу этой компании заявления, но ее никто не закрыл. Я тот похищенный паспорт в 2013 году внес в государственный реестр утраченных документов, чтобы на него больше ничего не открывали", - сказал Касеев.

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По словам Касеева, заявление о потере паспорта и получении им нового документа не помешали злоумышленникам регистрировать фирмы на украденный паспорт.

"Я общался с юристами, написал заявление об утере паспорта, вызвал милицию после ограбления квартиры. Новый паспорт мне выдали в течение месяца в 2006 году. А с 2008 года началась вся эта волокита", - сказал Касеев.

Таким образом, в деле Манафорта фигурируют данные старого паспорта парикмахера, который из Луганска перебрался в Донецк, а затем - в Киев. По словам Касеева, украинские следователи до сих пор вызывают его с периодичностью раз в 1,5-2 года, а следователи из США по делу Манафорта вообще не обращались к Касееву за разъяснениями.

"Они не пытались. Знакомые меня свели с New York Times, поскольку это очень серьезное дело и было важно, чтобы в Штатах об этом прочитали. Ведь наша правовая система может найти козла отпущения и сделать им меня. За какие-то непонятные дела, которые я не совершал, я мог бы сидеть в тюрьме всю жизнь. Я узнал, что мое имя фигурирует в деле Манафорта в конце 2017 года, когда меня вызвали в прокуратуру. Хотя Лещенко (украинский депутат Сергей Лещенко, - ред.) писал, что я не выходил на связь, мне никто не писал. В конце 2017 года мне в Facebook написал следователь, с которым я потом встретился в прокуратуре", - рассказал мужчина.

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По словам Касеева, после публикации в New York Times ему начали поступать угрозы.

"После статьи в New York Times мне стало поступать много сообщений в соцсети, поэтому пришлось закрыть страницу в Facebook для других. Пишут разное - и нецензурные высказывания, и угрозы о том, что мне пора умереть, и тому подобное", - сказал Касеев.

Парикмахер также рассказал, что думает о прическе Манафорта и какие люди обычно так стригутся.

"Это стандартная прическа политика - классическая "канадка", ничего сверхъестественного здесь нет. Эта прическа с 1950-1960-х годов преподается в парикмахерских академиях, это стандарт и его изучают на всех курсах как базовый. В ней нет ничего сложного, никаких переходов. Он достаточно консервативен, уверен в себе и не хочет что-то менять в своей жизни", - добавил Касеев.