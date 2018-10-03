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"Регионалы" платили Манафорту через оффшор, зарегистрированный на украденный паспорт украинского парикмахера

Киевский парикмахер Евгений Касеев, на имя которого зарегистрирована компания Neocom Systems Limited, перечислявшая деньги политтехнологу "Партии регионов" Полу Манафорту, утверждает, что в 2006 году у него украли паспорт в Донецке

Об этом сообщает ВВС Украина.

"В 2006 году ограбили мою квартиру в Донецке, где я жил. Вынесли технику и документы. И на тот похищенный паспорт периодически всплывают разные фирмы. В 2008 году меня вызвали в налоговую инспекцию за неуплату налогов. И там была на тот момент астрономическая сумма - 300 млн грн. И тогда меня по полной допрашивали, взяли образец почерка, подписи. Вызывали в СБУ. Уже в 2010 году я переехал в Киев и в 2011 году меня вызвали в налоговую по поводу деятельности фирмы April Limited. Она до сих пор существует, хотя я писал по поводу этой компании заявления, но ее никто не закрыл. Я тот похищенный паспорт в 2013 году внес в государственный реестр утраченных документов, чтобы на него больше ничего не открывали", - сказал Касеев.

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По словам Касеева, заявление о потере паспорта и получении им нового документа не помешали злоумышленникам регистрировать фирмы на украденный паспорт.

"Я общался с юристами, написал заявление об утере паспорта, вызвал милицию после ограбления квартиры. Новый паспорт мне выдали в течение месяца в 2006 году. А с 2008 года началась вся эта волокита", - сказал Касеев.

Таким образом, в деле Манафорта фигурируют данные старого паспорта парикмахера, который из Луганска перебрался в Донецк, а затем - в Киев. По словам Касеева, украинские следователи до сих пор вызывают его с периодичностью раз в 1,5-2 года, а следователи из США по делу Манафорта вообще не обращались к Касееву за разъяснениями.

"Они не пытались. Знакомые меня свели с New York Times, поскольку это очень серьезное дело и было важно, чтобы в Штатах об этом прочитали. Ведь наша правовая система может найти козла отпущения и сделать им меня. За какие-то непонятные дела, которые я не совершал, я мог бы сидеть в тюрьме всю жизнь. Я узнал, что мое имя фигурирует в деле Манафорта в конце 2017 года, когда меня вызвали в прокуратуру. Хотя Лещенко (украинский депутат Сергей Лещенко, - ред.) писал, что я не выходил на связь, мне никто не писал. В конце 2017 года мне в Facebook написал следователь, с которым я потом встретился в прокуратуре", - рассказал мужчина.

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По словам Касеева, после публикации в New York Times ему начали поступать угрозы.

"После статьи в New York Times мне стало поступать много сообщений в соцсети, поэтому пришлось закрыть страницу в Facebook для других. Пишут разное - и нецензурные высказывания, и угрозы о том, что мне пора умереть, и тому подобное", - сказал Касеев.

Парикмахер также рассказал, что думает о прическе Манафорта и какие люди обычно так стригутся.

"Это стандартная прическа политика - классическая "канадка", ничего сверхъестественного здесь нет. Эта прическа с 1950-1960-х годов преподается в парикмахерских академиях, это стандарт и его изучают на всех курсах как базовый. В ней нет ничего сложного, никаких переходов. Он достаточно консервативен, уверен в себе и не хочет что-то менять в своей жизни", - добавил Касеев.

  • Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
  • Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
  • Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
  • Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
  • Суд присяжных признал бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта виновным в неуплате налогов. Манафорт согласился на сотрудничество со спецпрокурором Мюллером.
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