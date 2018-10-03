"Реал" опозорился в Москве в матче Лиги чемпионов
3 октября, 2018, 08:21
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Реал" проиграл в Москве ЦСКА
Едва началась встреча, ЦСКА вышел вперед. Тони Кроос отдал неудачный пас назад, Никола Влашич перехватил мяч и поразил угол ворот.
После этого "Реал" завладел инициативой, после удара Каземиро хозяев спасла штанга. "Реал" имел подавляющее территориальное преимущество, но голевых моментов почти не создавал.
Ближе к концу игры гости получили реальные шансы забить. В частности, Мариано Диас головой послал мяч в штангу. ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве после удаления Игоря Акинфеева, но удержал победу.
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) 1:0
Гол: Влашич, 2.
- В другом матче 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях не удержал победу над французским "Лионом".
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