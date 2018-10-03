Пишет сообщения и гладит по руке: стартап показал робо-палец для смартфона

3 октября, 2018, 16:00

Стартап MobiLimb представил робо-палец, который крепится к смартфону и должен помочь пользователю быстрее печатать сообщение

Об этом пишет ScienceAlert.

Марк Тейссьер - основатель стартапа - расскажет о технических характеристиках устройства, когда представит робота на конференции по интерфейсу программного обеспечения в Берлине, которая пройдет в конце октября 2018 года.

С видео понятно, что палец может передвигать смартфон по поверхностям, а именно "ползти" и тянуть телефон с собой, чесать человеку руку, поглаживать ее, может служить "подставкой" или держателем для смартфона, а также симулировать хвост виртуального кота, если в пользователя такой любимец.

Также известно, что MobiLimb использует пять крошечных двигателей для придания скорости движения пальца и его точности и выйдет в двух версиях - черный пластиковый и похож на настоящий человеческий.

Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это