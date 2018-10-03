Пишет сообщения и гладит по руке: стартап показал робо-палец для смартфона
Об этом пишет ScienceAlert.
Марк Тейссьер - основатель стартапа - расскажет о технических характеристиках устройства, когда представит робота на конференции по интерфейсу программного обеспечения в Берлине, которая пройдет в конце октября 2018 года.
С видео понятно, что палец может передвигать смартфон по поверхностям, а именно "ползти" и тянуть телефон с собой, чесать человеку руку, поглаживать ее, может служить "подставкой" или держателем для смартфона, а также симулировать хвост виртуального кота, если в пользователя такой любимец.
Также известно, что MobiLimb использует пять крошечных двигателей для придания скорости движения пальца и его точности и выйдет в двух версиях - черный пластиковый и похож на настоящий человеческий.
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