Писатели и ученые назвали лучший законопроект о языке из четырех

3 октября, 2018, 09:27

Украинские писатели, ученые и общественные деятели рекомендовали депутатам проголосовать в первом чтении именно за законопроект №5556 "О языках в Украине"

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коллективное письмо к главе парламента Андрею Парубию.

"Считаем, что лишь один из зарегистрированных законопроектов, а именно проект Закона №5556, наиболее полно и взвешенно регулирует согласно Конституции Украины порядок применения государственного языка, языков коренных народов и национальных меньшинств", - отмечается в письме.

Таким образом, этот законопроект, по мнению писателей и активистов, будет способствовать консолидации общества, формированию и защиты национального культурно-информационного пространства, усилению национальной безопасности и суверенитета Украины.

Документ подписали 149 деятелей науки, культуры и гражданского общества, в частности, Иван Дзюба, Роман Балаян, Евгений Быстрицкий, Иван Вакарчук, Владимир Горбулин, Владимир Даниленко, Иван Драч, Сергей Жадан, Николай Жулинский, Михаил Ильенко, Станислав Кульчицкий, Андрей Курков, Левко Лукьяненко, Иван Малкович, Иван Марчук, Тарас Петриненко, Ада Роговцева, Михаил Слабошпицкий, Анатолий Соловьяненко, Ольга и Наталья Сумские, Николай Тронько, Степан Хмара, Владимир Яворивский и другие.

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Отметим, что в этот четверг нардепы должны рассмотреть законы об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в первом чтении. Таких в Раде зарегистрировано целых четыре.

Проект Закона № 5556 от декабря 2016 года является инициативой 33 депутатов, в частности Ярослава Лесюка, Игоря Васюника, Оксаны Билозир.

Документ определяет порядок применения государственного языка как рабочего языка, язык актов и делопроизводства органов государственной власти, язык Вооруженных сил Украины, политических партий и организаций, а также обязывает власти, публичных лиц и предприятия пользоваться именно им.