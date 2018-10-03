Путин назвал Скрипаля "подонком и предателем"

3 октября, 2018, 20:09

Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого, как считает Британия, россияне пытались отравить в Солсбери, "подонком и предателем"

Об этом Путин сказал в среду, 3 октября, на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает "РИА Новости".

"Что касается Скрипалей и так далее - этот шпионский очередной скандал раздувается искусственно. Я просматриваю некоторые информационные источники. Ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль почти правозащитник какой-то. Он просто шпион - предатель родины. Понимаете, есть такое понятие - предатель родины" , - заявил Путин.

Он назвал Скрипаля "просто подонком", отметив, что чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.

"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного там отравили ли?" - прокомментировал президент РФ слова модератора заседания, который вспомнил, что от того же нервно-паралитического газа, который якобы использовался в покушении на Скрипаля, есть и другие пострадавшие.

"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бездомных там у вас в Великобритании. Что за бред? В фирме по очистке они работают, нет?" - добавил Путин.