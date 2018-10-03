Путин назвал Скрипаля "подонком и предателем"
Об этом Путин сказал в среду, 3 октября, на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает "РИА Новости".
"Что касается Скрипалей и так далее - этот шпионский очередной скандал раздувается искусственно. Я просматриваю некоторые информационные источники. Ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль почти правозащитник какой-то. Он просто шпион - предатель родины. Понимаете, есть такое понятие - предатель родины" , - заявил Путин.
Он назвал Скрипаля "просто подонком", отметив, что чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.
"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного там отравили ли?" - прокомментировал президент РФ слова модератора заседания, который вспомнил, что от того же нервно-паралитического газа, который якобы использовался в покушении на Скрипаля, есть и другие пострадавшие.
"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бездомных там у вас в Великобритании. Что за бред? В фирме по очистке они работают, нет?" - добавил Путин.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
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