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Правительство утвердило состав наблюдательного совета "Укрэнерго"


фото: delo.ua
Кабинет министров Украины утвердил состав наблюдательного совета Национальной энергетической компании "Укрэнерго" - четырех независимых членов и трех представителей от государства

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.

В состав наблюдательного совета вошли независимые члены:

  • экс-глава представительства ЕБРР в Украине, председатель наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Шевки Аджунер;
  • экс-президент и исполнительный директор датского национального энергетического оператора Energinet Педер Андреасен;
  • исполнительный директор французской Академии технологий с опытом работы в компаниях EDF, Elf Aquitaine, Total и Комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт;
  • соучредитель и директор итальянской DFC Economics с опытом работы у оператора магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.

Представители государства в наблюдательном совете:

  • заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир;
  • госсекретарь министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов;
  • советник вице-премьер-министра Александр Поплавский.
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