Правительство утвердило состав наблюдательного совета "Укрэнерго"
3 октября, 2018, 14:18
Кабинет министров Украины утвердил состав наблюдательного совета Национальной энергетической компании "Укрэнерго" - четырех независимых членов и трех представителей от государства
Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.
В состав наблюдательного совета вошли независимые члены:
- экс-глава представительства ЕБРР в Украине, председатель наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Шевки Аджунер;
- экс-президент и исполнительный директор датского национального энергетического оператора Energinet Педер Андреасен;
- исполнительный директор французской Академии технологий с опытом работы в компаниях EDF, Elf Aquitaine, Total и Комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт;
- соучредитель и директор итальянской DFC Economics с опытом работы у оператора магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.
Представители государства в наблюдательном совете:
- заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир;
- госсекретарь министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов;
- советник вице-премьер-министра Александр Поплавский.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил пятерых членов Нацкомиссии по энергетике.
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