Посол ЕС: Надеюсь, что Украина однажды станет членом Евросоюза

3 октября, 2018, 17:38

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что Украина однажды станет членом ЕС

Об этом Мингарелли заявил в среду в Киеве, на первом форуме сетей ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель - это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что Украина сможет стать членом Европейского Союза", - отметил посол.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", - рассказала Климпуш-Цинцадзе и добавила, что существуют и некоторые трудности.