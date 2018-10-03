Посол ЕС: Надеюсь, что Украина однажды станет членом Евросоюза
Об этом Мингарелли заявил в среду в Киеве, на первом форуме сетей ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.
"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель - это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что Украина сможет стать членом Европейского Союза", - отметил посол.
В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", - рассказала Климпуш-Цинцадзе и добавила, что существуют и некоторые трудности.
- Напомним, ранее Мингарелли назвал реформу децентрализации поразительно успешной.
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