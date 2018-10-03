Порошенко внес в Раду законопроект о пролонгации закона по поводу особого статуса Донбасса

3 октября, 2018, 09:45

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 9153 о внесении изменения в статью 1 ЗУ "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом говорится на официальной странице законопроекта на сайте парламента.

Также отмечается, что этот проект закона 2 октября был определен президентом как неотложный. Поэтому это может означать, что его рассмотрят уже на этой неделе, ведь следующая неделя для Рады не пленарная.

Отметим, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции.

Волкер напомнил, что ключевые санкции в отношении России, которые действуют в Европейском Союзе, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.

Тем временем глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что западные партнеры должны не только призывать Украину пролонгировать закон об особом статусе Донбасса, но и разрабатывать четкие механизмы усиленного давления на Россию для мирного урегулирования конфликта.