Польская компания подписала контракт на поставку газа в Украину

3 октября, 2018, 13:58

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала новый контракт на поставку газа в Украину

Об этом пишет "Польское радио".

PGNiG и украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" ("Energy Resources of Ukraine") будут транспортировать голубое топливо для оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаза".

Речь идет о 200 млн кубометров газа. Поставки будут осуществлять от 1 мая 2019 года. Как сообщили в PGNiG, "выбор подрядчика определился по самой выгодной цене".

От августа 2016 года до конца июня этого года компания PGNiG транспортировала в Украину 1,3 млрд кубометров газа. 2016-го Украина импортировала из Польши более 400 млн кубометров газа.

PGNiG и ERU начали сотрудничество по поставке сырья для "Укртрансгаза" в апреле прошлого года.