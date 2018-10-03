Польская компания подписала контракт на поставку газа в Украину
3 октября, 2018, 13:58
Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала новый контракт на поставку газа в Украину
Об этом пишет "Польское радио".
PGNiG и украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" ("Energy Resources of Ukraine") будут транспортировать голубое топливо для оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаза".
Речь идет о 200 млн кубометров газа. Поставки будут осуществлять от 1 мая 2019 года. Как сообщили в PGNiG, "выбор подрядчика определился по самой выгодной цене".
От августа 2016 года до конца июня этого года компания PGNiG транспортировала в Украину 1,3 млрд кубометров газа. 2016-го Украина импортировала из Польши более 400 млн кубометров газа.
PGNiG и ERU начали сотрудничество по поставке сырья для "Укртрансгаза" в апреле прошлого года.
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