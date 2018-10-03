Польша закрывает на границе "зеленые полосы" для украинских авто, - источники

3 октября, 2018, 21:37

Каждый автомобиль будет проходить углубленный таможенный контроль на польской границе

Об этом написал в Facebook координатор батальона Кульчицкого в Национальной гвардии Андрей Антонищак.

"Вчера вечером получил информацию о том, что Польша закрывает все так называемые зеленые полосы, на въезд в республику по периметру границы для граждан Украины. Это значит, что каждый автомобиль будет проходить углубленный таможенный контроль", - написал Антонищак.

По его словам, благодаря слаженным действиям пограничников, таможенников и Нацполиции ситуация не вышла из-под контроля. Сегодня все профильные службы на государственном уровне включились в переговорный процесс с Польшей.

"Доложил по данной проблеме сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министру Гройсману. Если будут возникать очереди прошу понять это не из-за плохой работы таможенников и пограничников, а благодаря вышеописанной проблеме", - пишет Антонищак.

Тем временем стало известно, что в зоне деятельности таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни ГФС, накопилось значительное количество грузовиков.

Как сообщает Закарпатье онлайн, очереди грузовых транспортных средств образовались из-за отсутствия прямых разрешений Польши; ограничения по ввозу в Польшу топлива до 200 л на один грузовой автомобиль; “тихая” забастовка таможенников и пограничников Республики Польша.