Похитил человека и требовал миллион: депутату из Житомирщины объявили подозрение

3 октября, 2018, 19:34

Депутату одного из поселковых советов Житомирской области объявили подозрение за похищение предпринимателя и вымогательство у него 1 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Дерзкое преступление произошло в сентябре прошлого года на территории Дарницкого района столицы. Депутат и трое его сообщников подстерегли 39-летнего предпринимателя на парковке, где он обычно оставлял свой автомобиль Cadillac", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленники заблокировали машину жертвы, после чего избили его и вывезли в лес.

"В дальнейшем, применяя физическое насилие, злоумышленники заставили предпринимателя написать долговую расписку на имя депутата на сумму 1 млн гривен, а также еще одну о передаче автомобиля Cadillac. Получив от потерпевшего долговые расписки, злоумышленники освободили его", - сообщили в прокуратуре.

По этим фактам депутату объявили подозрение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (Похищение человека - наказывается лишением свободы до пяти лет), ч. 2 ст. 189 (Вымогательство чужого имущества служебным лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается до семи лет) и ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, - наказывается лишением свободы до 15 лет). По ходатайству столичной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы по подельниках депутата выделены в отдельное уголовное производство, досудебное следствие по которому продолжается.