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Подскажут, где найти туалет: в японском метро появятся роботы-навигаторы

На шести станциях метро в Токио появятся роботы, которые будут следить за порядком и смогут помочь пассажирам сориентироваться в подземке

Об этом пишет NHK.

Роботы помогут пассажирам узнать свой маршрут, количество времени, которое придется на него потратить, а также место расположения выходов со станции и туалетов.

Часть роботов будет следить за безопасностью пассажиров и искать подозрительные объекты. Эксперимент продлится три месяца, после чего власти Токио примут решение, оставить роботов в метро или изменить им вид деятельности.

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  • При пессимистическом сценарии до 2030 года без работы останется 800 млн человек по всему миру. Аналитики PwC считают, что рано или поздно с роботами придется конкурировать всем, но их нашествия будет происходить волнами.
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