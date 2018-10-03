Подскажут, где найти туалет: в японском метро появятся роботы-навигаторы

3 октября, 2018, 15:16

На шести станциях метро в Токио появятся роботы, которые будут следить за порядком и смогут помочь пассажирам сориентироваться в подземке

Об этом пишет NHK.

Роботы помогут пассажирам узнать свой маршрут, количество времени, которое придется на него потратить, а также место расположения выходов со станции и туалетов.

Часть роботов будет следить за безопасностью пассажиров и искать подозрительные объекты. Эксперимент продлится три месяца, после чего власти Токио примут решение, оставить роботов в метро или изменить им вид деятельности.