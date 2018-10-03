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Первая в мире пассажирская капсула Hyperloop. Какая она

Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. показала, как выглядит первая в мире полномасштабная пассажирская капсула

Об этом пишет Bloomberg.

Длина этой капсулы - 33 метра, а весит она 5 тонн. За одну поездку в капсуле можно перевезти от 28 до 40 пассажиров. За сутки на одной линии можно переместить до 164 тысяч человек.

Hyperloop будет перевозить пассажиров в капсулах со скоростью более 1200 километров в час в трубах низкого давления.

Сейчас ее планируют перевезти во французскую Тулузу для дополнительной сборки. После этого ее опробуют на одном из первых коммерческих путей калифорнийского стартапа, известного как HyperloopTT.

"В 2019 году завершат работу над капсулой, она будет готова для перевозки пассажиров", – анонсировал соучредитель HyperloopTT Бибоп Греста.

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