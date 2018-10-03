Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению - разведка

3 октября, 2018, 13:33

Российское командование на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины тайно усиливает подготовку к наступательным действиям

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Командование вооруженных сил РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий. В частности, на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонним оперативно-стратегическим командно-штабным учением войск Южного военного округа ВС РФ на оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабного тренинга объединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ", - говорится в сообщении.

В районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1-го и 2-го АК ВС РФ продолжается отработка элементов перехода в наступление. При этом во время таких учений оккупанты убили уже трех своих боевиков.

"Во время тренинга одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край произошел очередной случай открытия так называемого "дружественного огня", что привело к гибели двух российских военнослужащих. Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях", - отметили в разведке.

Напомним, штаб Операции Объединенных сил сообщил, что 2 октября российские оккупанты потеряли на Донбассе троих боевиков погибшими, еще троих - ранеными.