Оккупационный суд в Крыму "смягчил" приговор Балуху
3 октября, 2018, 17:58
"Верховный суд" оккупированного Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что ранее политзаключенному Балуху присудули 5 лет колонии и 10 тысяч рублей штрафа за якобы хранение оружия. Окончательный приговор: 4 года и 11 месяцев, штраф остался без изменений.
Согласно сообщению, подсудимого не привезли из СИЗО на заседание, потому что он отказался выходить из камеры. И по видеоконференцсвязи Балух тоже не захотел участвовать в рассмотрении апелляции.
- Напомним, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха во временно оккупированном Крыму.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают за его национальность.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика