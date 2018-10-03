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Оккупационный суд в Крыму "смягчил" приговор Балуху

"Верховный суд" оккупированного Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что ранее политзаключенному Балуху присудули 5 лет колонии и 10 тысяч рублей штрафа за якобы хранение оружия. Окончательный приговор: 4 года и 11 месяцев, штраф остался без изменений.

Согласно сообщению, подсудимого не привезли из СИЗО на заседание, потому что он отказался выходить из камеры. И по видеоконференцсвязи Балух тоже не захотел участвовать в рассмотрении апелляции.

 
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