Оккупационный суд в Крыму "смягчил" приговор Балуху

3 октября, 2018, 17:58

"Верховный суд" оккупированного Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что ранее политзаключенному Балуху присудули 5 лет колонии и 10 тысяч рублей штрафа за якобы хранение оружия. Окончательный приговор: 4 года и 11 месяцев, штраф остался без изменений.

Согласно сообщению, подсудимого не привезли из СИЗО на заседание, потому что он отказался выходить из камеры. И по видеоконференцсвязи Балух тоже не захотел участвовать в рассмотрении апелляции.