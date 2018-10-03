Нобелевская премия по химии: ученых наградили за "направленную эволюцию"

3 октября, 2018, 14:49

Лауреатами стали трое ученых - Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и сэр Грегори П. Винтер, авторы работ по направленной эволюции химических молекул. Их труды помогают развитию "зеленой" химии и борьбе с тяжелыми заболеваниями

Об этом Нобелевский комитет объявил 3 октября.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Работа лауреатов привела к разработке новых видов топлива и фармацевтических препаратов, используя самые эволюционные процессы природы.

Половина премии принадлежит Арнольд из Калифорнийского технологического института за ее работу в направлении эволюции ферментов - белков, которые ускоряют химические реакции.

Frances Arnold, awarded the 2018 #NobelPrize, conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Enzymes produced through directed evolution are used to manufacture everything from новых видов биотоплива to pharmaceuticals.@francesarnold pic.twitter.com/TGRxgjEHzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Если коротко, Арнольд ввела генетические мутации в ферменты и посмотрела на их влияние. Потом она выбрала случаи, когда определенная мутация оказалась полезной - например, позволяя ферменту работать в растворителе, в котором он ранее не работал. Затем этот процесс можно повторить с последующими генетическими мутациями, введенными в эти выбранные ферменты.

Результатом является "направленная эволюция", при этом работа Арнольд позволяет сократить использование многих токсичных катализаторов, обеспечивая ферменты для всех видов полей, включая разработку биотоплива и производство фармацевтических препаратов.

Арнольд, к тому же, пятая женщина, получившая премию в области химии. Последней женщиной-ученым, получившей награду до нее была Ада Э Йонат в 2009 году.

Другая половина премии досталась Смиту и Винтеру за их работу над "фаговым проявлением пептидов и антител". Фаг - это вирус, который может заразить бактерии и обмануть их в их воспроизведении.

2018 #NobelPrize laureate George Smith developed a method known as фаговая display, where a bacteriophage – a virus that infects bacteria – can be used to evolve new proteins. pic.twitter.com/roX8uOFICe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Смит обнаружил, что можно было возиться с генетическим материалом фага, чтобы изменить молекулы, которые застряли снаружи. Он понимал, что это может быть удобно: например, если не известно, какой белок генерирует определенный ген, ген может быть помещен в фаг, а таинственный белок появится на поверхности и может быть идентифицирован.

Это также означало, что ученые могли внедрить целый ряд неизвестных генов фагов и посмотреть, не вызвали каких-либо из них белки, о которых они уже знали, что позволяет им определять, какие гены ответственны за какие белки.

Sir Gregory Winter, awarded the #NobelPrize in Chemistry, has used фаговая display to produce new pharmaceuticals. Today фаговая display has produced antibodies that can neutralise toxins, counteract autoimmune diseases and cure metastatic cancer. pic.twitter.com/p5fOfo0DwJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Этот подход также открыл двери для ученых для разработки фагов, несущих определенные белки, для изучения того, как эти белки могут взаимодействовать с конкретными мишенями.

Грегори Винтер использовал этот метод фагових дисплеев для производства новых препаратов в области фармацевтики. Фагов дисплей вырабатывает антитела, которые способны нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеванием и лечить метастатический рак.