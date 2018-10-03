New York Times обвинил Трампа в нечестном получении 400 млн долларов наследства

3 октября, 2018, 13:48

Президент США Дональд Трамп позиционировал себя как миллиардера, который самостоятельно заработал состояние. Однако журналисты The New York Times обнаружили, что он получил по меньшей мере 413 миллионов долларов в современном эквиваленте от империи недвижимости его отца, значительная часть из которых - через налоговые уклонения в 1990-х годах

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

"Президент Трамп участвовал в сомнительных схемах налогообложения в течение 1990-х гг., включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило долю, которую он получил от своих родителей", - отмечается в расследовании.

В то же время Трамп заявлял, что не получил от своего отца, строителя Нью-Йорка Фреда Т. Трампа почти никаких средств.

Однако журналисты NYT со ссылкой на "большое количество конфиденциальных налоговых деклараций и финансовой отчетности» утверждают, что Трамп с детского возраста и по сегодняшний день получил минимум в современном эквиваленте 413 млн долларов из империи недвижимости отца.

"Значительную часть этих денег Трамп получил, потому что помогал родителям уклоняться от налогов. Он, его братья и сестры создали фиктивную корпорацию, чтобы замаскировать миллионы долларов в подарки от своих родителей, показывают записи и интервью", - рассказывают журналисты.

В NYT со ссылкой на полученные данные подчеркивают, что Дональд Трамп помог своему отцу сделать неправильные налоговые отчисления, благодаря чему они не оплатили миллионы долларов налогов.

"Он также помог выработать стратегию недооценки родительской недвижимости на сотни миллионов долларов в налоговых декларациях, резко уменьшив налоговый счет, когда это имущество передали ему, а также братьям и сестрам", - отмечается в расследовании.

В то же время эти налоговые маневры встретили небольшое сопротивление в службе внутренних доходов США, отмечают журналисты.

Родители президента Фред и Мэри Трамп передали своим детям более 1 млрд долларов, за что должны были бы заплатить минимум 550 млн долларов по 55-процентной налоговой ставке, которая накладывается в США на подарки и наследство.

Однако журналисты утверждают, ссылаясь на полученные данные, родители Дональда Трампа заплатили налоги на общую сумму 52,2 миллиона долларов, или около 5 процентов.

Журналисты NYT просили Дональда Трампа прокомментировать эту информацию, однако он несколько раз отказывался это делать.

Зато адвокат президента США Чарльз Дж. Хардер предоставил письменное заявление после того, как журналисты издания прислали детальное описание своих выводов.

"Заявления The New York Times о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов является 100-процентно ложными и дискредитирующими президента. Не было никакого мошенничества или уклонения от уплаты налогов. Факты, на которых Times базирует свои ложные утверждения, являются чрезвычайно неточными", - говорится в заявлении защитника Трампа.

Кроме того, он утверждает, что Трамп делегировал налоговые стратегии родственникам и специалистам по вопросам налогообложения.

"Президент Трамп практически не имел никакого отношения к этим вопросам. Эти дела были рассмотрены другими членами семьи Трампа, которые сами не были экспертами, и поэтому полностью полагались на вышеупомянутых лицензированных специалистов, чтобы обеспечить соблюдение закона", - утверждает адвокат Трампа.