Netflix потребляет больше интернет-трафика, чем YouTube, - исследование
Об этом говорится в исследовании Global Internet Phenomena Report.
Самый популярный вид контента в интернете - видео. Пользователи по всему миру тратят 58% трафика. В исследовании отмечается, что Netflix мог получить до 40% трафика в США, если бы не использовал технологию сжатия видео для ускорения его загрузки - зато сейчас эта доля составляет 19,1%.
Отчет также показывает, что Netflix также является самой эффективной услугой потокового видео с точки зрения использования пропускной способности.
Вслед за Netflix HTTP мультимедийные потоки, которые потребляют 13,1% от общего объема трафика, YouTube - 11,4%, веб-браузеры - 7,8%, а транспортные потоки MPEG - 4,4%.
При этом большую долю трафика до сих пор занимает скачивание контента с пиратских сайтов - только на BitTorrent приходится 22% всего трафика. Чаще всего сервисом пользуются в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
- Netflix работает над технологией интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет сериалов.
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