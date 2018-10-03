Netflix потребляет больше интернет-трафика, чем YouTube, - исследование

3 октября, 2018, 12:35

На стриминговый видеосервис Netflіx приходится 15% мирового интернет-трафика. При этом на YouTube - всего 11,4%

Об этом говорится в исследовании Global Internet Phenomena Report.

Самый популярный вид контента в интернете - видео. Пользователи по всему миру тратят 58% трафика. В исследовании отмечается, что Netflix мог получить до 40% трафика в США, если бы не использовал технологию сжатия видео для ускорения его загрузки - зато сейчас эта доля составляет 19,1%.

Отчет также показывает, что Netflix также является самой эффективной услугой потокового видео с точки зрения использования пропускной способности.



Вслед за Netflix HTTP мультимедийные потоки, которые потребляют 13,1% от общего объема трафика, YouTube - 11,4%, веб-браузеры - 7,8%, а транспортные потоки MPEG - 4,4%.

При этом большую долю трафика до сих пор занимает скачивание контента с пиратских сайтов - только на BitTorrent приходится 22% всего трафика. Чаще всего сервисом пользуются в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.