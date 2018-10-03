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НАТО поддерживает Украину против агрессии РФ на Азове, - Столтенберг

Североатлантический альянс обеспокоен дестабилизационной деятельностью РФ в Азовском море и полностью поддерживает позицию Украины в этой ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, российское военное присутствие в Азовском море и в оккупированном Крыму, строительство моста через Керченский пролив препятствуют морскому судоходству и являются "помехой нормальной навигации".

"Продолжается кампания, нацеленная на подрыв стабильности в Украине. Поскольку мы поддерживаем украинскую стабильность, суверенитет и территориальную целостность, мы стоим с Украиной бок о бок", - цитирует его заявление Радио Свобода.

Отмечается, что Столтенберг не дал ответа на вопрос, ведут ли Киев и Альянс переговоры вокруг ситуации в Азовском море.

  • Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
  • Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
  • 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.
  • Президент Петр Порошенко поручил ВСУ принять меры в связи с незаконным задержанием украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.
  • Спикер ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
  • Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
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