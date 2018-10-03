НАТО поддерживает Украину против агрессии РФ на Азове, - Столтенберг

3 октября, 2018, 18:19

Североатлантический альянс обеспокоен дестабилизационной деятельностью РФ в Азовском море и полностью поддерживает позицию Украины в этой ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, российское военное присутствие в Азовском море и в оккупированном Крыму, строительство моста через Керченский пролив препятствуют морскому судоходству и являются "помехой нормальной навигации".

"Продолжается кампания, нацеленная на подрыв стабильности в Украине. Поскольку мы поддерживаем украинскую стабильность, суверенитет и территориальную целостность, мы стоим с Украиной бок о бок", - цитирует его заявление Радио Свобода.

Отмечается, что Столтенберг не дал ответа на вопрос, ведут ли Киев и Альянс переговоры вокруг ситуации в Азовском море.