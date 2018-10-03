На Киевщине скоростной поезд сбил насмерть женщину на мопеде

3 октября, 2018, 20:40

В Киевской области на переходе в районе железнодорожной станции "Мироновка" скоростной поезд сбил женщину на мопеде, которая двигалась на красный свет

Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Киевской области.

По предварительным данным полиции, 61-летняя женщина пыталась переехать пути на мопеде по пешеходному переходу и двигалась на красный свет. Машинист поезда "Киев - Запорожье" пытался избежать трагедии, подавая звуковые сигналы, на которые женщина не реагировала.

Правоохранителей вызвала дежурная железнодорожной станции, рядом с которой произошел инцидент.

По факту аварии открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.