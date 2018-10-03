На Харьковщине глава РГА шпионил за ветеранами АТО и передавал данные России, - СБУ

3 октября, 2018, 11:30

В Харьковской области глава райгосадминистрации, завербованный ФСБ, создал фейковые организации ветеранов АТО, собиравшие сведения, которые он передавал российским спецслужбам

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Еспресо.TV.

"СБУ разоблачила задокументировала и пресекла деятельность главы одной из райгосадминистраций Харьковщины, который в 2015 году во время пребывания в оккупированном Крыму был завербован ФСБ. Встреча с кураторами осуществлялась как на территории РФ, несмотря на то что чиновник имел допуск к гостайне по форме №3, так и на территории третьих стран. Чиновник активно использовал косвенные каналы связи: электронную почту, выданные кураторами мобильные телефоны со специальными мобильными приложениями", - рассказал Кононенко.

По данным СБУ. переданные чиновником в Россию сведения существенно навредили нацбезопасности Украине.

"По его инициативе в Харькове создали альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались вымогательством и сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер. Им удалось собрать списки участников АТО, как действующих, так и ветеранов, которые передали заказчику - именно злоумышленнику - и им, соответственно, - российской стороне. Собранные материалы содержат служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ наносит существенный ущерб государственной безопасности Украины", - сказал Кононенко.

Спецслужба задокументировала факт наличия у чиновника двойного гражданства - 20 февраля 2015 года на территории оккупированного Крыма он получил внутренний паспорт гражданина РФ, который 12 апреля 2016 года управлением миграции ГУ МВД РФ по Москве заменили на паспорт другой серии.

"14 февраля 2016 года он был документирован паспортом гражданина РФ для выездов за границу, а 14 июня 2016 года - индивидуальным налоговым номером", - добавил Кононенко.

По результатам расследования чиновнику сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Планируется объявление его в розыск за то, что он скрывается на территории РФ.

"Изложенные факты являются лишь частью единого и взаимосвязанного плана, который сейчас реализуется спецслужбами РФ на территории Украины. Цель - создать так называемый "управляемый хаос", - подытожил спецслужащий.