На дорогах Украины будут использовать новые средства контроля

3 октября, 2018, 15:55

Кабинет министров Украины расширил перечень технических средств, которыми обустроят дороги для контроля скорости и фиксации нарушений ПДД

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Теперь кроме средств дистанционного контроля скорости транспорта на дороге разрешено также использование средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

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Ранее контроль безопасности дорожного движения осуществляли исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости TruCAM или "Визир". Предполагается, что расширение перечня технических средств повысит качество контроля за соблюдением ПДД

В правительстве отметили, что это также позволит увеличить объемы производства технических средств контроля украинскими производителями.