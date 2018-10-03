На дорогах Украины будут использовать новые средства контроля
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Теперь кроме средств дистанционного контроля скорости транспорта на дороге разрешено также использование средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.
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Ранее контроль безопасности дорожного движения осуществляли исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости TruCAM или "Визир". Предполагается, что расширение перечня технических средств повысит качество контроля за соблюдением ПДД
В правительстве отметили, что это также позволит увеличить объемы производства технических средств контроля украинскими производителями.
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