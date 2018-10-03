На Донбассе задержали двух оккупантов, которые 4 года жили в России

3 октября, 2018, 12:57

Полицейские Константиновки, которые входят в состав Объединенных сил, задержали двух боевиков

Об этом сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, ранее "приятели" вместе вступили в незаконное вооруженное формирование и во время оккупации города незаконно осуществляли досмотр транспорта и граждан на блокпосте.

"В том же году оба разочаровались в службе и покинули город в поисках лучшей доли. Почти 4 года приятели жили в РФ, однако и там нашли лишь разочарование", - говорят в полиции.

По данным полиции, мужчины в возрасте 28 и 29 лет, решили вернуться в Украину и были уверены, что благодаря конспирации, криминальное прошлое останется незамеченным для полиции. Но на момент их появления полицейские, которые входят в состав ООС, уже обладали достаточными знаниями об их причастности к террористической группировке.

"В отношении боевиков открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы. Они могли бы избежать уголовной ответственности, если бы добровольно сдались полиции.