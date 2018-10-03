На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое - ранены. Потери оккупантов - 6 человек

3 октября, 2018, 07:24

В течение минувших суток один украинский военнослужащий погиб в зоне ООС, еще двое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из них 8 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Катериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Опорные пункты в районе Орехового дважды накрыли огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, а защитников Крымского - дважды из минометов 82-го калибра.

Враги били из минометов по опорным пунктам вблизи Новотошковского, Луганского, Старогнатовки и Лебединского. По защитниках Луганского и Гнутового били из вооружения боевых машин пехоты.

"В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 2 - получили ранения. По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня, 3 октября, российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Крымское, они осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра, а по защитникам Водяного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.