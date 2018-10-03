МИД в четверг передаст Будапешту ноту о высылке венгерского консула
Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я предложил Петеру Сийярто его (консула) отозвать... Если этого не произойдет, а я так понимаю, что это не произойдет по причине венгерской позиции, соответственно, завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он (консул в Береговом) должен оставить свою работу в Украине и, соответственно, Украину. Этот план много раз объявлен", - отметил министр.
"Дальше мы будем вести очень серьезные переговоры с нашими венгерскими партнерами, переговоры непростые", - добавил глава украинской дипломатии.
По словам Климкина, Украине необходимо, со своей стороны, приложить все усилия, чтобы "перехватить инициативу" на Закарпатье: остановить контрабанду и поток эмиграции украинцев из региона.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине притормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились по поводу венгерских паспортов в Закарпатье.
- Впоследствии в МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства. МИД также отказалось отозвать консула из города Берегово.
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