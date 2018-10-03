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МИД в четверг передаст Будапешту ноту о высылке венгерского консула

МИД Украины в четверг передаст Будапешту ноту, в которой проинформирует о том, что венгерский консул, который "раздавал паспорта" в Берегово, должен покинуть Украину

Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я предложил Петеру Сийярто его (консула) отозвать... Если этого не произойдет, а я так понимаю, что это не произойдет по причине венгерской позиции, соответственно, завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он (консул в Береговом) должен оставить свою работу в Украине и, соответственно, Украину. Этот план много раз объявлен", - отметил министр.

"Дальше мы будем вести очень серьезные переговоры с нашими венгерскими партнерами, переговоры непростые", - добавил глава украинской дипломатии.

По словам Климкина, Украине необходимо, со своей стороны, приложить все усилия, чтобы "перехватить инициативу" на Закарпатье: остановить контрабанду и поток эмиграции украинцев из региона.

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