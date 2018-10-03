Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур
2 октября
Группа E
"Бавария" (Германия) - "Аякс" (Голландия) 1:1
Голы: Хуммельс 3 - Мазрауи 23
АЕК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) 2:3
Голы: Клонаридис 53, 63 - Сеферович 6, Гримальдо 15, Семеду 74
Группа F
"Гоффенгайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:2
Голы: Белфодил 1 - Агуэро 8, Силва 87
"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина) 2:2
Голы: Дембеле 70, Дюбуа, 72 - Мораэс 45, 55
Группа G
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) 1:0
Гол: Влашич, 2
"Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) 5:0
Голы: Джеко 3, 40, 90+2, Ундер 64, Клюйверт 73
Группа H
"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0
Голы: Дибала 5, 33, 69
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0:0
- "Шахтер" в гостевом матче против "Лиона" выигрывал со счетом 2:0, однако не удержал победу.
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