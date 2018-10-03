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Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: uefa.com
2 октября состоялись матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур

2 октября

Группа E

"Бавария" (Германия) - "Аякс" (Голландия) 1:1

Голы: Хуммельс 3 - Мазрауи 23

АЕК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) 2:3

Голы: Клонаридис 53, 63 - Сеферович 6, Гримальдо 15, Семеду 74

Группа F

"Гоффенгайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1:2

Голы: Белфодил 1 - Агуэро 8, Силва 87

"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина) 2:2

Голы: Дембеле 70, Дюбуа, 72 - Мораэс 45, 55

Группа G

ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) 1:0

Гол: Влашич, 2

"Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) 5:0

Голы: Джеко 3, 40, 90+2, Ундер 64, Клюйверт 73

Группа H

"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0

Голы: Дибала 5, 33, 69

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0:0

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