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Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: uefa.com
Сегодня состоится восемь матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур

3 октября

19:55 - "Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия), "Футбол 1"

19:55 - ПСЖ (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия), "Футбол 2"

22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания), "Футбол 1"

22:00 - "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), Oll.tv

22:00 - "Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция)

22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия)

22:00 - ПСВ (Голландия) - "Интер" (Италия)

22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако" (Франция)

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