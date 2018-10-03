Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
3 октября, 2018, 11:30
Сегодня состоится восемь матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур
3 октября
19:55 - "Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия), "Футбол 1"
19:55 - ПСЖ (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия), "Футбол 2"
22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания), "Футбол 1"
22:00 - "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), Oll.tv
22:00 - "Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция)
22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия)
22:00 - ПСВ (Голландия) - "Интер" (Италия)
22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако" (Франция)
- Во 2-м туре Лиги чемпионов "Реал" опозорился в выездном поединке против ЦСКА и уступил со счетом 0:1.
- "Шахтер" в гостевом матче против "Лиона" выигрывал со счетом 2:0, однако не удержал победу.
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