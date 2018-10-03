Киношный беглец: гангстер во второй раз убежал из тюрьмы на вертолете во Франции

3 октября, 2018, 15:02

Во Франции гангстера, известного своими кинематографическими погонями, поймали после побега на угнанном вертолете

Об этом пишет France Info.

Французская полиция задержала преступника Редуана Фаиди, сбежавшего из тюрьмы на угнанном вертолете вместе с сообщниками. На его поиски потратили более 3 месяцев, а затем следили за передвижениями.

Фаиди нашли на частной квартире в северной части страны. Вместе с 46-летним вором задержали его брата, жену и двух мужчин, чьи личности не называют.

В задержании принимали участие 50 вооруженных полицейских. Но при задержании огнестрельное оружие не использовались.

В 2013 году Фаиди приговорили к 25 годам тюрьмы, однако 1 июля 2018 он бежал из-под стражи. Ранее француз подрывал двери тюрьмы для побега, но скрылся от полиции только на неделю.