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Киношный беглец: гангстер во второй раз убежал из тюрьмы на вертолете во Франции

Во Франции гангстера, известного своими кинематографическими погонями, поймали после побега на угнанном вертолете

Об этом пишет France Info.

Французская полиция задержала преступника Редуана Фаиди, сбежавшего из тюрьмы на угнанном вертолете вместе с сообщниками. На его поиски потратили более 3 месяцев, а затем следили за передвижениями.

Фаиди нашли на частной квартире в северной части страны. Вместе с 46-летним вором задержали его брата, жену и двух мужчин, чьи личности не называют.

В задержании принимали участие 50 вооруженных полицейских. Но при задержании огнестрельное оружие не использовались.

В 2013 году Фаиди приговорили к 25 годам тюрьмы, однако 1 июля 2018 он бежал из-под стражи. Ранее француз подрывал двери тюрьмы для побега, но скрылся от полиции только на неделю.

  • Напомним, во французском городке Шантийи конь решил посетить кафе: он запрыгнул туда и налетел на гостей, которые ели.
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