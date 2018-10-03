Киношный беглец: гангстер во второй раз убежал из тюрьмы на вертолете во Франции
3 октября, 2018, 15:02
Во Франции гангстера, известного своими кинематографическими погонями, поймали после побега на угнанном вертолете
Об этом пишет France Info.
Французская полиция задержала преступника Редуана Фаиди, сбежавшего из тюрьмы на угнанном вертолете вместе с сообщниками. На его поиски потратили более 3 месяцев, а затем следили за передвижениями.
Фаиди нашли на частной квартире в северной части страны. Вместе с 46-летним вором задержали его брата, жену и двух мужчин, чьи личности не называют.
В задержании принимали участие 50 вооруженных полицейских. Но при задержании огнестрельное оружие не использовались.
В 2013 году Фаиди приговорили к 25 годам тюрьмы, однако 1 июля 2018 он бежал из-под стражи. Ранее француз подрывал двери тюрьмы для побега, но скрылся от полиции только на неделю.
- Напомним, во французском городке Шантийи конь решил посетить кафе: он запрыгнул туда и налетел на гостей, которые ели.
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