РПР призывает депутатов поддержать проект закона об обеспечении функционирования украинского языка №5670-д

3 октября, 2018, 15:50

Эксперты "Реанимационного пакета реформ" убеждены, что именно этот законопроект наиболее комплексно регулирует применение государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни

Коалиция общественных организаций и экспертов "Реанимационный пакет реформ" призвала народных депутатов поддержать законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эксперты "реанимационого пакета реформ" убеждены, что именно этот законопроект наиболее комплексно регулирует применение государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни

Об этом сообщает сайт РПР.

"Законопроект №5670-д призван прежде всего защитить права тех, кто хочет говорить на украинском и получать на нем информацию и услуги. Закон не посягает на привычные языковые практики большинства населения, а обеспечивает полноценную возможность выбора языка общения для граждан, устраняет препятствия для перехода на украинский. Действие законопроекта не распространяется на язык личного общения и религиозных обрядов ", - утверждают в РПР.

Коалиция общественных организаций также отмечает, что социологические исследования свидетельствуют о поддержке обществом основных положений законопроекта.

"Согласно опросу КМИС с мая 2017 года, на вопрос о первоочередной задаче государственной политики в языковой сфере 61% респондентов ответили:" Способствовать распространению украинского языка во всех сферах жизни ". Показательно, что успешное введение квот на украинские песни на радио, определение на украинском языке образовательного процесса - не только не повлекли ни «раскола» в обществе, но и получили всестороннюю поддержку. Законопроект 5670-д наработанный рабочей группой юристов, общественных активистов и экспертов Координационного совета по вопросам примен ния украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины при министерстве культуры ", - отмечают представители общественности.

В РПР напомнили, что Конституция Украины обязывает государство обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины (ст. 10). В то же время порядок применения языков определяется исключительно законом (ст. 92), а после того, как Конституционный Суд признал антиукраинской языковой "закон Кивалова-Колесниченко" неконституционным, образовался правовой вакуум, требует законодательного урегулирования.

"Учитывая вышесказанное, коалиция общественных организаций" Реанимационный пакет реформ "призывает народных депутатов Украины объединиться вокруг законопроекта №5670-д и принять его за основу в первом чтении. В то же время, при подготовке законопроекта ко второму чтению, в нем могут быть учтены предложения, способствующие совершенствованию акта и достижению общественного консенсуса в этом крайне важном для государственного единства и национальной безопасности Украины вопросе ", - призвали в РПР.

Законопроект поддержали министерство культуры, министерство образования и науки, министерство молодежи и спорта, Госкомтелерадио, ученый совет Львовского национального университета им. Ивана Франко, ученый совет Национального университета "Киево-Могилянская академия", ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, широкий круг общественных организаций, деятелей культуры и экспертов.