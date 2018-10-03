Каким будет штраф за нанесенный вред лосям в Украине

3 октября, 2018, 17:06

Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило штраф за нанесение ущерба лосям, которые занесены в Красную книгу Украины

Об этом написал Остап Семерак на своей Facebook-странице.

П о словам министпосягається ра, за нанесение вреда этому животному придется заплатить 130 тыс грн.

"Это инициатива Минприроды и позиция Правительства, которое нас сегодня поддержало и внесло изменения в соответствующие нормативные акты. Надеюсь, что это отобьет желание у многих гнаться за адреналином и плевать на окружающий мир и, в частности, решение государства", - написал Семерак.

130 тыс грн – это максимальное наказание. Такую же сумму платят те, кто посягается на еще одно уникальное животное – зубра.